JUST NU: Betis kvitterar genom läckert volleymål

I och med Real Madrids El Clásico-seger övertog man serieledningen från lokalkonkurrenten Atlétcio Madrid. Dock med en match mer spelad vilket gjorde att Atlético kunde återta serieledningen på söndagskvällen - när de ställdes mot Real Betis. Luis Suarez - avstängd, och succémittfältaren Marcos Llorente, som uppgetts fått bud på sig från Manchester United, kom inte till spel.

ANNONS

Matchen hann knappt börja innan det smällde bakom Bravo i Betis-målet. Carrasco fick bollen till sig i djupled, men den såg ut att bli för lång. Då kom Correa, vann ett motlägg, och lite turligt studsade bollen tillbaka till Carrasco, som rullade in 1-0.

Efter 20 minuter kom kvitteringen. Cristian Tello styrde in ett inlägg på volley, och stor glädje utbröt bland Betis-spelarna.

Matchen pågår.

Startelvor

Real Betis: Bravo - Emerson, Mandi, Bartra, Moreno - Canales, Rodriguez - Joaquin, Fekir, Tello - Ruibal.

Atlético Madrid: Oblak - Trippier, Savic, Gimenez, Hermoso - Saul, Koke, Herrera, Carrasco - Correa, Felix.

Matchen sänds på C More Fotboll eller streamas via Cmore.se.