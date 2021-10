JUST NU: Isak på topp när La Real gästar Atleti

Regerande mästarna Atletico Madrid tar emot Real Sociedad med start 21.00. I hemmalaget får Antione Griezmann chansen från start, tillsammans med Luis Suarez.

För La Real är det sedvanligt Alexander Isak som startar i anfallet, med norska partnern Alexander Sørloth

Startelvor:

Atlético Madrid: Oblak - Trippier, Felipe, Hermoso, Lodi - Felix, De Paul, Koke, Lemar - Suarez, Griezmann

Real Sociedad: Remiro - Zaldua, Elustondo, Normand, Gorosabel - Guevara, Zubeldia, Merino, Silva - Sørloth, Isak

Matchen startar 21:00 och sänds på C More Live samt streamat på C More.