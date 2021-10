JUST NU: Så ställer Barcelona och Real upp i El Clasico

När elvorna presenterades stod det klart att exempelvis lagens båda anfallsstjärnor, Real Madrids Karim Benzema och Barcelonas Memphis Depay, spelar från start i rivalmötet mellan lagen.

Startelvor:

Barcelona: ter Stegen - Mingueza, Garcia, Pique, Alba - Gavu, Busquets, De Jong - Dest, Fati, Depay.

Real Madrid: Courtois - Vazquez, Militao, Alaba, Mendy - Modric, Casemiro, Kroos - Rodrygo, Benzema, Vinicius Junior.

Fotbollssöndag Europa startar 15:30 med fokus på El Clasico, som startar 16:15. Följ studion och matchen på C More Fotboll eller streamat på C More.