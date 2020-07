Kroos: "Ingen är nöjd med situationen kring Bale"

Gareth Bale värvades till Real Madrid från Tottenham sommaren 2013 för närmare en miljard kronor. Under den senaste säsongen har Bale inte fått det att stämma under Zinedine Zidane, och under de sju sista ligamatcherna för säsongen gjorde walesaren inte en minut på planen för "Los Blancos".

Nu ger Bales lagkamrat Toni Kroos sin bild av situationen.

- Verkligheten är den att ingen är nöjd med situationen. Bale värvades inte för att spela så lite som han gör nu. Jag tror att han egentligen ville lämna nästa sommar och klubben sa ja, men sedan ändrade de sig. Jag vet inte om han fortfarande är lite lack över det, jag vet verkligen inte, men sanningen är att det är ett svårt ämne, säger Kroos i podcasten Lauschangriff enligt Marca.

Kroos berättar även att det var nära att han hamnade i Manchester United istället för Real Madrid när han skulle lämna München sommaren 2014.

- Manchester hade stort intresse för mig innan VM och det var nära. Sedan ringde min agent mig och berättade om Real Madrid. När Real Madrid dyker upp sätter du Manchester bakom dem i kön.