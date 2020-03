La Liga bekräftar: Ligaspelet skjuts upp i två veckor

Coronaviruset fortsätter att hota den europeiska ligafotbollen. Tidigare bekräftade den italienska regeringen, genom premiärministern Giuseppe Conte under en presskonferens, att all sport, inklusive Serie A, stoppas under den kris som just nu råder till följd av coronaviruset. Detta till tidigast 3 april samtidigt som hela landet har satts i karantän.

Över 2 200 fall har bekräftats i Spanien och nu agerar även La Liga. Det efter att en spelare i Real Madrids basketlag har testats positivt för coronaviruset, vilket har lett till att fotbollslaget nu sätts i karantän de kommande 15 dagar. Fotbollslaget delar nämligen faciliteter med basketlaget - och i ett pressmeddelande skriver klubben bland annat att all personal som jobbar för de vitklädda även de kommer att sättas i karantän.

La Ligas president, Javier Tebas, har kommunicerat ut till samtliga klubbar i ligan att de två kommande ligaomgångarna skjuts upp. Ett beslut som även gäller spanska andraligan Segunda División.

Real Madrids hemmamöte med Eibar på fredagskvällen blir därmed den första matchen som skjuts upp.