La Liga har premiär - här är nyförvärven att hålla koll på

Försäsongen är över och i helgen sparkar La Liga i gång igen. Först ut är Osasuna mot Sevilla under fredagen, och under lördagen tar bland annat Barcelona sig an Rayo Vallecano hemma på Camp Nou.

Det har hänt mycket i trupperna under sommaren och i denna artikel tar Fotbollskanalen dig igenom vilka nyförvärv som du bör hålla koll på under den kommande säsongen. Givetvis har det skett storvärvningar så som Robert Lewandowski, Jules Koundé och Raphinha till Barcelona samt Antonio Rüdiger och Aurelien Tchouameni till Real Madrid - men fokuset i denna artikel kommer vara på att hitta guldkornen.

1. Mohamed Ali-Cho, fw, Real Sociedad

ANNONS I början av sommaren gjorde Real Sociedad klart med Angers genombrottsspelare Mohamed-Ali Cho, som konkurrens till Alexander Isak efter att Alexander Sörloth och Willian José lämnat klubben. Den franske U21-landslagsforwarden noterades för fyra mål och en assist i Ligue 1 i fjol. 18-åringen är en spelare med stark genombrottsförmåga genom sin enorma snabbhet och teknik. Han är kanske främst tilltänkt som ett framtidsnamn, men har samtidigt potential och kvalitet att färga redan i år. Speciellt om han slipar på sin slutprodukt.

2. Nahuel Molina, b, Atletico Madrid

Atletico Madrid har saknat en högerback som är skräddarsydd till Diego Simeones system sedan Kieran Trippier lämnade klubben för Newcastle i januari. Ersättaren har man nu hittat i den löpstarke argentinaren Nahuel Molina från Udinese, där han noterades för sju mål och fem assist i fjol. Molina, en argentinsk landslagsman, är ett stort hot framåt med sin inläggsfot och löpförmåga, men är även solid defensivt på grund av sin förmåga att läsa motståndare och spelet.

3. Nico Gonzalez, mf, Valencia (lån från Barcelona)

20-årige innermittfältaren Nico Gonzalez stod för en imponerande debutsäsong i La Liga i fjol, då han fick mycket förtroende efter att Xavi kommit in som Barcelona-tränare i stället för Ronald Koeman. Gonzalezs förmåga att transportera boll, återerövra boll och inleda anfall från mittfältet gör honom till en tämligen komplett mittfältare. Vidare täcker - och öppnar - Gonzalez ytor genom sin positionering på ett bra sätt och hans längd (188cm) gör honom till en reslig pjäs att flytta på. Denna säsong är han på lån hos Valencia under Gennaro Gattuso, som har ett fint facit att förälda unga mittfältare från sin tid som tränare i Milan och Napoli.

4. Samuel Lino, fw, Valencia (lån från Atletico Madrid)

Den 22-årige brasilianske yttern stod för en stark säsong i Liga NOS-laget Gil Vicente förra säsongen och noterades för 12 mål samt fem assist. Det fick Atletico Madrid att agera och värva Lino. Men för Madrid-klubben ses han som ett framtidsnamn och därför har han lånats ut till Valencia kommande säsong, där han nu väntas få en del speltid efter att Goncalo Guedes lämnat för Wolverhampton. Lino är en kreativ och målfarlig ytter, med fin teknik för att ta sig förbi sin försvarare. Även Liverpool uppgavs jaga honom innan Atletico knep åt sig honom.

5. Rodrigo Riquelme, fw, Girona (Lån från Atletico Madrid)

Spanjoren Rodrigo Riquelme är inte släkt med den argentinske legendaren Juan Roman Riquelme, men är alltjämt en av Atletico Madrids mest lovande talanger. 22-åringen tillbringade fjolåret på lån hos Mirandes i den spanska andraligan, där han noterades för sju mål och tolv assist. Denna säsong tar han steget upp en division och spelar för La Liga-nykomlingen Girona. Riquelme är en ytter som främst tar sig förbi motståndaren genom sin snabbhet snarare en dribblingsfärdigheter. Hans stora styrkor är hans passningsfot, hans spelförståelse och just hans genombrottsförmågan genom sin snabbhet. 22-åringen är spelare som är riktigt duktig på att skapa chanser åt sina lagkamrater.

Svenskar att hålla koll på: Alexander Isak (Real Sociedad), Willot Swedberg (Celta Vigo).

