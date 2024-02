Le Parisien: Mbappés beslut - går till Real Madrid i sommar

En utdragen transfersagan är på väg att få ett slut.

På lördagen skriver Le Parisien att världsstjärnan Kylian Mbappé, 25, har bestämt sig för att lämna Paris Saint-Germain i sommar - då hans kontrakt löper ut - och ansluta till Real Madrid.

Enligt den franska tidningen pågår förhandlingar mellan 25-åringen och "Los Blancos" kring detaljerna i kontraktet, som väntas bli det största den spanska huvudstadsklubben någonsin har erbjudit en spelare.

Trots att parterna inte är överens om detaljerna än är beslutet taget, enligt Le Parisien: Mbappé har bestämt sig för att fortsätta karriären i Real Madrid. PSG anser att ytterforwarden redan är "förlorad" och inga "kovändningar" väntas ske den här gången.

Annons

Transferjournalisten Fabrizio Romano har uppgett att Real Madrid arbetar "väldigt hårt" på att ro Mbappé-affären i hamn så fort som möjligt. Att han väntas genomföra flytten som bosman kommer dock svida något i plånboken.

PSG och Mbappé slöt nämligen en överenskommelse i somras, då parterna var i ett öppet bråk efter att spelaren meddelat att han vid den tidpunkten inte hade för avsikt att förlänga sitt avtal. Det hela går ut på att PSG inte behöver betala ut en lojalitetbonus på mellan 75-80 miljoner euro (840-895 miljoner kronor) till stjärnan - om han lämnar gratis.

Något som nu alltså ser ut att bli fallet.

Det är vanligt att just lojalitetsbonusar skrivs in i kontrakt. Kort sammanfattat innebär det att berörd spelare får ett avtalat belopp efter att antingen ha spelat i klubben under hela kontraktsperioden alternativt under en viss del av den.

Annons

Mbappé har svarat på 241 mål samt 105 assist på 288 matcher i PSG-tröjan.