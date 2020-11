Lindahl kan vinna prestigefyllt pris - nominerad till årets målvakt

Fifa ska utse årets bästa spelare för kalenderåret 2020, under galan som organisationen benämner som "The Best". En svensk tar plats bland de nominerade, nämligen Hedvig Lindahl som årets målvakt. 37-årige Lindahl lämnade tidigare i år Wolfsburg för spel med Alético Madrid.

Den svenska landslagsmålvakten konkurrerar med Chelseas Ann-Katrin Berger, Lyons Sarah Bouhaddi, PSG:s Christiane Endler, Chicago Red Stars Alyssa Naeher och Manchester Citys Ellie Boebuck om utmärkelsen.

Se samtliga nominerade, på dam- och herrsidan, i faktarutan nedan.