Messi historisk - har nu gjort flest El Clásico-matcher

Barcelonas argentinske stjärnanfallare Lionel Messi har tillbringat nära på hela sin karriär i den spanska storklubben och därmed kommit till spel i många El Clásico-matcher. På söndagskvällen spelade anfallaren åter från start mot Real Madrid borta på Santiago Bernabeu, vilket var 43:e gången i karriären som han fick spela ett El Clásico.

Messi är därmed numera historisk som den spelare i Barcelona som har gjort flest El Clásico-matcher någonsin. Tidigare delade Messi rekordet med klubbikonen Xavi. Däremot har Real Madrid-backen Sergio Ramos gjort flest matcher i rivalmötets historia. Ramos gjorde under söndagen sin 44:e El Clásico-match.

Messi har totalt gjort 26 El Clásico-mål, varav 15 stycken på Santiago Bernabeu. Argentinaren är därmed den spelare som har gjort flest mål någonsin i rivalmötet.

