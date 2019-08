Messi skadad – åker inte med Barcelona på försäsongsturné i USA

Barcelona ska åka till USA för att träningsspela mot Napoli den kommande veckan. Då kommer Lionel Messi att saknas, efter att argentinaren åkt på en skada under ett träningspass.

Lionel Messi kom precis tillbaka till Barcelona från semestern efter Copa America. Men nu har kaptenen skadat sig, vilket gör att han inte åker med klubben till USA.

När Barcelona träningsspelade mot Arsenal under söndagen fanns Messi inte med på planen, men han fanns på träningsplanen under måndagen. Men Barcelona meddelade kort därefter att argentinaren åkt på en sträckning i vaden, vilket gör att han inte kommer spela i någon av matcherna mot Napoli under den kommande veckan.

Det är ännu oklart hur länge skadan kommer att hindra honom från spel.

Se Barcelonas trupp till träningslägret i USA nedan.