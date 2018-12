Mittfältstalangen med sitt första mål när Barcelona segrade

Barcelona kom till hemmamötet med Villarreal med flera tunga avbräck. Bland annat missade Luis Suarez, Arthur och Rafinha matchen. I anfallet startade då Ousmane Dembélé, för första gången i ligan sedan den 29 september.

Matchen slutade i en kontrollerad seger för hemmalaget. Efter 35 minuter tog Barcelona ledningen, när Gerard Pique nickade in en hörna till 1-0.

Den andra halvleken blev chansfattig. Hemmalaget kontrollerade matchen, och i slutminuterna kunde man också avgöra. Leo Messi frispelade 20-årige Carles Alena, som iskallt chippade in sitt första mål i A-laget. Det var Alenas blott andra framträdande i ligan den här säsongen och femte totalt.

Barcelona vann med 2-0 och sätter press på Sevilla i toppstriden.

Lagens startelvor:

Barcelona: Ter Stegen - Semedo, Pique, Lenglet, Alba - Rakitic, Busquets, Vidal - Dembélé, Messi, Coutinho.

Villarreal: Asenjo - Mario, Álvaro, Víctor Ruiz, Pedraza - Chukwueze, Cáseres, Trigueros, Cazorla - Fornals, Moreno.

