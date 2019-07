Officiellt: Atlético förstärker med brasiliansk mittback

Atlético Madrid har tidigare värvat Marcos Llorente från Real Madrid. Nu har klubben förstärkt ytterligare.

På sitt Twitterkonto meddelar Atlético Madrid att man kommer att värva den brasilianske mittbacken Felipe, 30. Brassen ansluter från Porto och ska, enligt Atlético, krita på ett treårskontrakt.

