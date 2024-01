Officiellt: Atlético värvar Vermeeren

Arthur Vermeeren, 18, har under de senaste månaderna kopplats ihop med Arsenal, Barcelona och Manchester United, men lämnar nu Royal Antwerp för en annan klubb.

Under fredagen går Atlético Madrid ut med att Vermeeren ansluter för ett kontrakt som sträcker sig till sommaren 2030.

Enligt transfer-specialisten Fabrizio Romano är övergångssumman på 18 miljoner euro, motsvarande 204 miljoner svenska kronor. Samtidigt uppges det finnas bonusar som gör att övergångssumman kan stiga med ytterligare totalt fem miljoner euro, runt 57 miljoner svenska kronor.

Vermeeren kom till Antwerp i unga år och har totalt sett gjort 66 matcher med klubben.

🇧🇪 Arthur Vermeeren is now an Atleti player!



The Belgian international has signed with our club for the remainder of the season and six more seasons.



ℹ️ https://t.co/LriNKSCpBt



Welcome, Vermeeren! pic.twitter.com/GbGpgRqJOU