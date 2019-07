Officiellt: Barcelona presenterar Griezmann

Barcelona bekräftade under fredagseftermiddagen det många supportrar har väntat på - franske anfallsstjärnan Antoine Griezmann ansluter från Atlético Madrid för ett kontrakt fram till sommaren 2024. Den spanska storklubben skriver även, på sin hemsida, att klubben aktiverat Atlético Madrids utköpsklausul på 120 miljoner euro, drygt 1,2 miljarder kronor för att göra affären möjlig.

Griezmann, som kom till Atlético från Real Sociedad sommaren 2014, kan därmed nu summera en fem år lång sejour i den spanska huvudstadsklubben. Anfallaren gjorde under förra säsongen 21 mål och tio assist på 48 matcher i alla turneringar och är totalt noterad för 134 mål på 321 matcher i La Liga.

Barcelona har nu även satt en egen utköpsklausul på stjärnan som är värd 800 miljoner euro, drygt 8,4 miljarder kronor.

