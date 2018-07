I vintras värvade Barcelona den colombianske mittbacken Yerry Mina från Palmeiras. Men efter bara ett halvår i klubben har 23-åringen ryktats vara på väg bort.

Och nu tar Barça in en annan ung mittback. Franske Clément Langlet värvas in från Sevilla. 23-åringen gjorde 35 matcher i La Liga den förra säsongen och stod för tre mål.

Barcelona skriver på sin hemsida att man betalade Langlets utköpsklausul, på runt 370 miljoner kronor. Langlet kommer att skriva ett femårskontrakt med katalanerna, till juni 2023.

