Officiellt: Efter Haalands ankomst - Alcácer lämnar Dortmund för Villarreal

Erling Braut Haaland har anlänt till Borussia Dortmund och den tyska fotbollen med en smäll, då norrmannen har gjort fem mål på två inhopp. Nu står det klart att Paco Alcácer lämnar Dortmund för spel i Villarreal.

Den spanska klubben meddelar att anfallaren köps loss och att han har skrivit på ett kontrakt fram till sommaren 2025. Enligt spanska AS betalar Villarreal 25 miljoner euro, dryga 266 miljoner kronor, för Alcacer.

Sammanlagt blev det 26 mål på 47 matcher i Dortmund på dryga 18 månader. Alcácer har tidigare även spelat för Barcelona, Valencia och Getafe. Han har noterats för tolv mål på 19 matcher i det spanska landslaget.

Now it's official!!!! 💛#AlcácerIsAYellow



The Valencian striker signs for #Villarreal until 2025.https://t.co/RuHf0ovdHv pic.twitter.com/Cn4GZ9XIAg