Officiellt: Herrera lämnar City - lånas ut till La Liga

Yangel Herrera har tillhört Manchester City sedan 2017 men har ännu inte fått debutera i den ljusblå tröjan. Mittfältaren har varit utlånad till New York City, Huesca, Granada och senast Espanyol.

Nu står det klart att 24-åringen lånas ut ytterligare en gång.

På tisdagen blev det officiellt att Girona lånar Herrera över säsongen 2022/23. Därmed får han spendera ytterligare en säsong i La Liga.

Yangel Herreras kontrakt med Manchester City sträcker sig till juni 2024. I fjol noterades han för ett mål och en assist på 23 matcher i Espanyol.



