Officiellt: Jules Koundé har registrerats för Barcelona – kan debutera under söndagen

FC Barcelona har dragits med ekonomiska problem och behövde sälja av delar av både sina tv-rättigheter och dotterbolaget Barcelona Studios för att kunna registrera nyförvärven Robert Lewandowski, Andreas Christensen, Franck Kessié och Raphinha inför La Liga-premiären mot Rayo Vallecano. Det nyförvärvet som återstod att registreras var Jules Koundé, som värvades från Sevilla för 50 miljoner euro (531 miljoner kronor).

Koundé missade även den andra ligamatchen förra helgen mot Real Sociedad, vilket han uppgavs vara frustrerad på klubben för. Samtidigt rapporterade spansk media att Barcelona hade fram till Deadline Day på sig för att registrera Koundé, annars kunde fransmannen bryta kontraktet genom en klausul i sitt kontrakt.

Men under lördagskvällen kommer ett glädjebesked för både Koundé och Barcelona-supportrar. Mittbacken har registrerats och kan nu spela matcher för klubben, rapporterar The Guardian-journalisten Fabrizio Romano.

Huruvida Koundé spelar katalanernas hemmamatch mot Real Valladolid under söndagskvällen återstår att se, men klart är att han är uttagningsbar för tränaren Xavi Hernandez.

Barcelona-Valladolid kan ses på C More Live och streamas på cmore.se under söndagen, med avspark 19.30.

