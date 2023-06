Officiellt: Kondogbia lämnar Atlético för Marseille

Geoffrey Kondogbia, 30, återvänder till franska Ligue 1.

Under fredagskvällen går Atlético Madrid ut med att mittfältaren lämnar för spel i Marseille framöver. 30-åringen är Marseilles första värvning inför nästa säsong.

Enligt transfer-journalisten Fabrizio Romano är övergångssumman på åtta miljoner euro, motsvarande knappt 95 miljoner svenska kronor.

Kondogbia kom till Atlético från Valencia under 2020, och blev noterad för 93 matcher med klubben. Han har även en bakgrund i Inter, Monaco, Sevilla och Lens.

💥 𝐆𝐞𝐨𝐟𝐟𝐫𝐞𝐲 𝐊𝐨𝐧𝐝𝐨𝐠𝐛𝐢𝐚 is an Olympien! 🏛



The Central African 🇨🇫 midfielder is the first signing for the 2023/24 season 🪨🔵⚪️pic.twitter.com/o9uiEH9iDr