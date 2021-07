Officiellt: Leeds köper loss Barcelona-back

Barcelonas vänsterback Junior Firpo, 24, har under en längre tid ryktats vara på väg bort från den spanska storklubben. Nu är en övergång till slut klar.

Barcelona meddelar att Firpo lämnar för spel i Leeds United framöver. Barcelona får 15 miljoner euro, drygt 150 miljoner kronor för spelaren. Kontraktet sträcker sig över fyra år, det vill säga fram till sommaren 2025.

Firpo anslöt för två år sedan till Barcelona från Real Betis och gjorde två mål på 41 framträdanden med den spanska storklubben. Förra säsongen stod han för ett mål och en assist på 18 matcher.

LATEST NEWS | Agreement with Leeds United for the transfer of @JuniorFirpo03