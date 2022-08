Officiellt: PSG lånar ut Herrera - återvänder till Bilbao

Efter att kontraktet med Manchester United löpt ut sommaren 2019 valde Ander Herrera att skriva på för Paris Saint-Germain som bosman. I fjol fick 33-åringen sparsamt med speltid, och inför årets säsong ingår inte spanjoren i nye chefstränaren Christophe Galtiers planer.

Nu står det klart att mittfältaren lämnar PSG.

På lördagskvällen bekräftar den spanska huvudstadsklubben att Herrera lånas ut till Athletic Bilbao över säsongen 2022/23. PSG bekräftar samtidigt att det finns en köpoption inskriven i avtalet.

"Klubben önskar Ander en fantastisk säsong med Athletic Bilbao", skriver PSG på sin hemsida.

Ander Herrera återvänder därmed till klubben han representerade mellan 2011-2014. Totalt har 33-åringen, som fortfarnade har kontrakt till 2024, noterats för sex mål samt sex assist på 95 matcher i PSG-tröjan.

Spanish midfielder Ander Herrera is loaned out to @AthleticClub for the 2022-2023 season, with an option to buy. ✍️



The club wishes Ander a great season in the Athletic Bilbao shirt.