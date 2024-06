Officiellt: Ramos lämnar Sevilla

Sergio Ramos lämnar Sevilla - efter en säsong.

Under måndagen meddelar La Liga-klubben att parterna går skilda vägar vid avtalets slut. Spelaren har helt enkelt meddelat att han inte vill fortsätta i klubben.

Under den gångna säsongen gjorde Ramos 37 matcher i Sevilla-tröjan, och totalt sett har han gjort 87 matcher fördelat över två sejourer.

På tisdag kommer Ramos att hålla en pressträff om avskedet.

38-åringen anslöt från Paris Saint-Germain, och har även en bakgrund med spel i Real Madrid. Under den senaste tiden har Ramos kopplats ihop med en flytt till USA. I mitten av maj uppgav The Athletic att stjärnan är i långt gångna samtal med San Diego FC, som nästa år kliver in i MLS.