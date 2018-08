Mariano Diaz imponerade stort i det Frankrike under förra säsongen. Anfallaren krutade in 21 mål på 45 tävlingsmatcher i Lyon – vilket fått Real Madrid att öppna plånboken och köpa tillbaka anfallaren. Diaz tillhörde Real så sent som säsongen 2016/2017 och såldes för cirka 85 miljoner kronor för 14 månader sedan. Nu har dock prislappen ökat och Real rapporteras betala 235 miljoner kronor.

Även Sevilla uppgetts ha lagt bud på Diaz, men det slutade alltså med en återkomst till den spanska huvudstaden.

Real Madrid har inlett säsongen med att ta två raka segrar.