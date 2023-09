Officiellt: Real Madrid släpper Odriozola

Real Madrid gick under fredagen ut med att klubben säljer den spanske högerbacken Alvaro Odriozola, 27, till Real Sociedad. 27-åringen anslöt från just "La Real" under 2018, och nu blir det därmed alltså en återkomst till klubben.

Odriozola har inte riktigt fått det att lyfta i Real Madrid, och har genom åren varit på lån hos Bayern München och Fiorentina. Totalt sett blev det 49 matcher med "Marängerna".

Odriozola har vidare representerat Spaniens A-landslag vid fyra tillfällen.