Officiellt: Romeu klar för Girona - lämnar Southampton

I augusti 2015 valde Oriol Romeu att lämna Chelsea för en övergång till Southampton. Sedan dess har spanjoren spelat 256 matcher för "The Saints", men nu fortsätter karriären på annat håll.

På torsdagen blev det officiellt att Romeu lämnar Southampton efter sju år i klubben. Mittfältaren är klar för för spanska Girona.

"Oriol lämnar med de allra bästa önskningarna från alla i Southampton, och vi skulle vilja uttrycka vår tacksamhet till honom för hans engagemang och magnifika ansträngningar både på och utanför planen under sin tid här. Vi önskar honom alla framgång i framtiden", skriver klubben på sin hemsida.

Girona ligger på 13:e plats i La Liga efter tre omgångar.

Thank you for everything, @OriolRomeu ❤️



The midfielder has today completed a transfer to @GironaFC after seven wonderful years with #SaintsFC.