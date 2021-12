Officiellt: Torres lämnar City för Barcelona

Under sommaren 2020 lämnade Ferran Torres moderklubben Valencia för engelska Manchester City. Nu återvänder den lovande ytterforwarden till Spanien.

21-åringen har skrivit på för Barcelona, som betalar drygt 560 miljoner kronor för Torres enligt den trovärdige transferspecialisten Fabrizio Romano. Ytterligare 100 miljoner kronor kan tillkomma i eventuella bonusar. Kontraktet är skrivet till juni 2027.

Manchester City-managern Pep Guardiola har tidigare sagt att City inte har för avsikt att ersätta Torres med en ny forward i vinter. Guardiola ska också ha varit förstående när det stod klart att Torres ville lämna klubben.

- Ferran är från Spanien, Barcelona vill ha honom, han har sagt att han vill lämna. Jag sa: "Lämna". Jag vill att spelarna ska vara lyckliga, har Guardiola tidigare sagt angående övergången.

Barcelona bekräftar på sin officiella hemsida att Torres utköpsklausul ligger på en miljard euro, vilket motsvarar hisnande tio miljarder kronor. Talangerna Pedri och Ansu Fati har samma utköpsklausul i sina kontrakt.

Ferran Torres gjorde 16 mål på 43 matcher för Manchester City och vann två titlar med klubben i våras: Premier League och ligacupen. 21-åringen har varit borta sedan oktober med en fotskada.

I det spanska landslaget har Torres imponerat stort med tolv mål på 22 A-landskamper, däribland två fullträffar i sommarens EM-turnering där Spanien slogs ut av Italien i semifinal.

Ferran Torres has left Manchester City and completed a permanent move to Barcelona. #ManCity