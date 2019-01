Pique hoppas Valverde stannar: "Han har gjort det utmärkt"

Ernesto Valverde gör just nu sin andra säsong i Barcelona. Tränaren har under sin tid i klubben bland annat vunnit en spanska cupen, spanska supercupen och en ligatitel. Den här säsongen går Barcelona mot ytterligare en ligatitel under Valverde, då klubben leder La Liga. Dessutom har man avancerat i Champions Legaue.

Tränarens framtid i klubben är dock osäker då hans kontrakt går ut till sommaren. Om han stannar eller inte är ännu inte hugget i sten, men Gerard Pique ser gärna att Valvarde blir kvar vid tränarrodret.

- Vi skulle bli glada om han är med oss nästa säsong för han har gjort det utmärkt. Vår nuvarande ledarstab ger oss lugn och han har visat att hans arbetssätt kan ge resultat, säger mittbacken till Sport.

Pique medger dock att beslutet ligger i Valverdes händer.

- Det är i slutändan hans eget beslut och vi kommer att respektera det oavsett utgång.