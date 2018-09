Barcelona var den stora vinnaren i La Liga under lördagen. Dels vände man och vann mot Real Sociedad på Anoeta i San Sebastian, en arena man haft förtvivlat svårt att vinna på de senaste åren – dels gick de två toppkonkurrenterna från Madrid på varsin mina.

Borja Garces räddade en poäng för Atletico hemma mot Eibar, en rejäl missräkning, och ”storebror” Real fick nöja sig med enbart en poäng i mötet med Athletic Bilbao på Bortaplan

Iker Muniain gav hemmalaget efter att han stött in ett inspel från nära håll. Men Isco räddade en poäng till huvudstadsklubben då han efter en dryg timme nickade in bollen, via backen, invid den bortre stolpen.

Barcelona toppar nu tabellen, två poäng före Real.