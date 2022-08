Rafael van der Vaarts stenhårda kritik mot Joan Laporta: "Han är en idiot"

Barcelona har plockat in fem nya spelare under sommaren och Marcos Alonso samt Bernardo Silva kan vara på väg in. Rafael van der Vaart förstår inte hur Barcelona kan spendera så mycket som man gjort när man bara för ett år sedan var i stora ekonomiska problem.

- Hur i hela friden kan man köpa spelare om man inte har några pengar, säger han till den nederländska tv-kanalen Ziggo enligt Sportbuzzer.

Frenkie de Jongs vara eller icke vara i Barcelona har varit en av sommarfönstrets långa följetong. Barcelona har bland annat uppgetts överväga att ta till rättsliga åtgärder för att Frenkie de Jong ska sänka sin lön. Rafael van der Vaart jämför den spanska klubbens hantering av Frenkie de Jong med maffian.

- Man kan inte behandla en person på det sättet. Frenkie tjänar för mycket? Om man skriver på ett kontrakt så fullföljer man det eller så separeras man i samförstånd. Men inte på det här sättet. Det är maffiametoder och det borde straffas.

Allra hårdast kritik skickar den förre storspelaren mot Barcelonas president, Joan Laporta:

- Laporta, han skrattar med sitt stora huvud när han värvat en ny spelare. Men samtidigt frågar han andra spelare om de kan sänka sin lön. Det är bara en stor skam. Jag tror att han tror att han är kungen där. Men i grunden är han en idiot.