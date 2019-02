Real Madrid tog knapp seger efter jättefilmning

Real Madrid åkte på en rejäl plump i ligan förra omgången då man förlorade mot Girona på hemmaplan. Även under söndagen hamnade den spanska huvudstadsklubben i trångmål mot mittenlaget Levante.

Den första halvleken var på väg att bli mållös, men precis före halvtid tilldömdes Madrid straff. Den förvaltade Karim Benzema på allra bästa sätt genom att sätta dit 1-0.

Levante reste sig dock i den andra halvleken. Efter en snabb omställning i den 60:e minuten fick Roger Marti ett inspel i straffområdet. Marti gjorde inget misstag och satte dit 1-1.

Real Madrid var sedan på väg mot en ny missräkning - men då fick man ytterligare en straff och den var högst diskutabel. En Levantespelare sparkade i luften, men Casemiro gick i marken och domaren pekade på straffpunkten. Den tog Gareth Bale om hand om och walesaren satte dit 2-1, vilket också blev slutresultat.

