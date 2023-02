Real Madrids dubbelsmäll: Rodrygo och Alaba missar derbyt mot Atlético

Real Madrid körde i veckan över Liverpool med 5-2 i Champions League, men allting är inte frid och fröjd för det.

På torsdagen bekräftade "Los Blancos" att stjärnorna David Alaba och Rodrygo drabbats av muskelskador.Enligt Marca väntas Alaba bli borta i ungefär fyra veckor och brassen Rodrygo lär vara otillgänglig i tio dagar.

Därmed missar de några hyperviktiga matcher, rapporterar den Madridbaserade tidningen.

Duon är borträknad till derbyt mot Atlético Madrid på lördag. På tisdag ställs dessutom "Los Blancos" mot ärkerivalen Barcelona i Copa del Rey-semifinal och det är en match som Alaba och Rodrygo av allt att döma också kommer att missa.

Real Madrid ligger på andraplats i La Liga och har åtta poäng upp till serieledande Barcelona.

La Liga-matchen mellan Real Madrid och Atlético Madrid på lördag sänds på C More och C More Fotboll. Avspark: 18.30.