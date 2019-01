Cristiano Ronaldo åtalades i mitten på juni 2017 för att ha gömt undan 145 miljoner kronor mellan åren 2011 och 2014. Marca skrev då att det rörde sig om inkomster för så kallade "image rights" (rättigheter att använda hans namn och bilder på honom i kommersiellt syfte).

Spanska myndigheter accepterade då en förlikning med Cristiano Ronaldo och han dömdes till villkorlig fängelsedom samt böter på 196 miljoner kronor.

Under tisdagen var portugisen uppe i spansk domstol igen för att ha undanhållit skatteintäkter från den spanska staten under år 2017, då han fortfarande spelade i Real Madrid. Enligt spanska AS erkände sig Juventusspelaren skyldig till brotten. TT rapporterar samtidigt att stjärnan döms till böter om 192,7. Dessutom döms den portugiske stjärnan till villkorlig fängelsedom, uppger The Guardian.