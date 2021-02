Sportchefen om Guidettis situation: "Hans höga lön är ett problem"

Deportivo Alavés ligger långt ned i La Liga, men under fredagen tog de en tung 1-0-seger mot Real Valladolid. En spelare som har det tufft är John Guidetti. Svensken var återigen utanför truppen.

Guidettis anfallskonkurrent Joselu avgjorde matchen med sitt mål och stärkte sina aktier. I en intervju med Aftonbladet bekräftade klubbens sportchef Sergio Fernandez att Guidettis frånvaro inte var på grund av någon skada, utan för att han inte platsar just nu.

- Konkurrensen är tuff och tyvärr är inte John den viktiga spelaren för oss nu som han var för några år sedan när han kom hit. Han är i bra fysisk form och hans mentalitet är rätt. Det finns inget att klaga på där. Men det blir tufft för honom att flytta på Joselu eller Lucas Perez, säger sportchefen till Aftonbladet.

ANNONS

Under transferfönstret pratades det mycket om en utlåning för svensken, men det blev inte av. I stället blev han kvar i Alavés, och nu har han lämnats utanför truppen i tre av de fyra senaste ligamatcherna - trots att han är klubbens bäst betalde spelare.

Sportchefen menar att det inte kom in några konkreta bud under januari, samt att uppgifterna om ett lån till Sporting Gijon inte stämde. Guidetti kostade över 40 miljoner kronor när han kom till klubben under 2018.

- Nu är transferfönstret stängt i Spanien. Det är öppet i några ligor men med de ekonomiska problemen som pandemin har fört med sig så gör att det inte är så många klubbar som klarar av att betala en så hög lön, säger sportchefen Fernandez till tidningen.

John Guidettis kontrakt med Alavés går ut sommaren 2022.