Spricka mellan Deschamps och Benzema - Ancelotti svarar: "Påverkar inte"

Karim Benzema och Didier Deschamps relation är ansträngd och den hamnade i stort fokus under VM i vintras.

Benzema reste hem med en skada inför världsmästerskapet. Inför finalen kom dock uppgifter på att stjärnan var redo för spel och då ingen ersättare kallats in så var han fortfarande inskriven i VM-truppen. Det blev dock inget spel i VM-finalen för Benzema och istället uppgav ansedda L’Equipe att strikern brutit helt med landslagsledningen.

Efter VM har Benzema bestämt sig för att sluta i landslaget och Didier Deschamps har förlängt med det franska förbundet fram till 2026.

I dagarna hävdade Deschamps att det var Benzema som självmant valde att lämna VM-truppen, något som Real Madrid-stjärnan snabbt valde att slå tillbaka emot med en rad kryptiska uttalanden via sociala medier.

Carlo Ancelotti höll under tisdagen presskonferens inför returmötet med Liverpool imorgon och den italienska huvudtränaren fick då frågor om hur Benzema påverkats av hans ansträngda relation med Deschamps.

- Det är en personlig fråga, jag respekterar de båda mycket. Deschamps spelade för mig (i Juventus 1999, reds. anm). Men det är ett ämne Karim inte pratar om så jag tror inte det påverkar honom.

Under onsdagen ställs Real Madrid mot Liverpool i returen i åttondelsfinalen i Champions League. Matchen sänds på C More.