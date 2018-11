Suarez hjälte - fullbordade Barcelonas vändning mot nästjumbon

Barcelona ställdes i kväll mot nästjumbon Rayo Vallecano borta på Estadio de Vallecas i La Liga. Den spanska giganten fick åter klara sig utan en skadad Lionel Messi, vilket innebar att Rafinha även den här gången tog plats i lagets anfall.

Barcelona visade sig till en början åter starkt utan Messi och tog i den tionde minuten ledningen i matchen. Jordi Alba mötte ett inspel bakom Vallecanos backlinje och spelade fram Luis Suarez i sidled, som sköt 1-0. Barcelona såg åter ut att gå mot en seger, men i mitten av första och i inledningen av andra halvlek förändrades allt.

Hemmalagets Jose Pozo tog i den 35:e minuten avslut utanför straffområdet och kvitterade läckert till 1-1, medan Alvaro Garcia i den 57:e minuten ordnade 2-1 på retur efter en nick i stolpen av en lagkamrat. Barcelona var plötsligt i rejäl brygga.

Den spanska giganten jagade och jagade, men det ville sig bara inte. Det var först i den 87:e minuten som Ousmane Dembele kunde kvittera till 2-2 och i den 90:e minuten som Suarez slog till igen och ordnade ny seger och tre poäng till Barcelona.

Barcelona kom i slutändan undan med andan i halsen och fick fira femte raka segern. Laget toppar därmed fortsatt tabellen i La Liga.

Startelvor:

Rayo Vallecano: García - Advíncula, Amat, Gálvez, Moreno - Imbula, Santi, Trejo - De Tomas, García, Embarba.

Barcelona: Ter Stegen - Roberto, Pique, Lenglet, Alba - Busquets, Arthur, Rakitic - Rafinha, Suárez, Coutinho.

