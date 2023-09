Swedbergs succé: Avgjorde med första ligamålet

Williot Swedberg gjorde stor succé under sin tid i Hammarby och såldes till Celta Vigo inför fjolårssäsongen. Men debutåret i La Liga blev inte som tänkt och 19-åringen hade stora problem med att slå sig in i laget under Chacho Coudets ledning.

Men under sommaren tog Rafael Benitez över som huvudansvarig för Celta Vigo och efter försäsongsmatcherna hyllade spanjoren Swedberg, som blev kvar i klubben.

Därefter har det blivit sparsamt med tid i Celta Vigos tre inledande matcher, men i bortamötet med Almeria blev det ändring på det.

Swedberg byttes in med 20 minuter kvar att spela, vid ställningen 2-2. Svensken hann sedan bara vara på plan i 15 minuter innan han höll sig framme.

Annons

Efter ett vältajmat inlägg från vänsterkanten mötte Swedberg bollen med pannan och stångade in det förlösande 3-2-målet.

Swedberg tryckte sig mellan försvararna och kolliderade med en försvarare i samband med målet och blev liggande i gräset under målfirandet. Kort därefter repade sig dock Swedberg och han kunde fullfölja matchen under de avslutande minuterna.