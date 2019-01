TV: Bales comeback - målade efter tre minuter i Reals seger

Real Madrid ställdes i kväll mot Espanyol på bortaplan i La Liga. Den spanska gigantens walesiske stjärna Gareth Bale var åter med i matchtruppen efter skadeproblem, men fick följa första halvlek från avbytarbänken.

Då fick Real Madrid en pangstart och tog redan i den fjärde minuten ledningen sedan Karim Benzema förvaltade en retur till 1-0. Real Madrid fortsatte därefter att trycka på för ytterligare ett mål och i den 15:e minuten fick laget fira igen. Luka Modric satte in ett precist inlägg i straffområdet till Sergio Ramos som knoppade in 2-0.

Real Madrid släppte i mitten av första halvlek in en reducering för hemmalaget, men var aldrig nära att tappa greppet om matchen. Benzema blev tvåmålsskytt strax före halvtid och i andra halvlek gjorde Bale comeback på planen med ett inhopp i den 64:e minuten. Yttern behövde bara tre minuter på planen - sedan slog han till och gjorde 4-1.

I mitten av andra halvlek drog Raphael Varane på sig ett direkt rött kort efter att ha fällt en motståndare som var fri framför mål och lite senare reducerade Espanyol igen till 4-2. Trots det höll Real Madrid undan och vann matchen med samma siffror. "Marängerna" lyfte därmed till tredjeplats, medan Espanyol är på 15:e-plats i La Liga.

Startelvor:

Espanyol: D. Lopez - J. Lopez, L. Lopez, Hermoso, Vila - Darder, Roca, Lopez - Baptistao, Iglesias, Garcia.

Real Madrid: Courtois - Carvajal, Varane, Ramos, Reguilon - Modric, Casemiro, Kroos - Vazquez, Benzema, Vinicius Junior.

