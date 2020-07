TV: Barça avslutade med klass - körde över Alavés

I den föregående omgången segrade Real Madrid, samtidigt som Quique Setiéns mannar förlorade, vilket innebar att Madrid-laget kunde säkra ligatiteln. Med andra ord var Barça ute efter revansch - och revansch fick de.

Överkörningen till match inleddes i den 24:e minuten. Efter en rad träffar i virket under början av matchen kunde talangen Ansuame Fati skicka in 1-0. Passningen som föranledde målet stod Lionel Messi för.

Under den återstående tiden av den andra halvleken kunde gästerna utöka sin ledning två gånger om. Nämnde Messi rullade tio minuter efter öppningsmålet in 2-0 och strax innan pausvilan kunde Luis Suarez knoppa in ytterligare ett Barcelona-mål.

I den andra akten fortsatte överkörningen. Ytterback Nelson Semedo sköt distinkt in 4-0 och med drygt femton minuter kvar av mötet i Vitoria-Gasteiz fick Lionel Messi in sin andra fullträff för dagen. Drabbningen mellan lagen slutade därmed 5-0.

I och med dagens matchresultat slutar FC Barcelona tvåa i La Liga. Deportivo Alavés landar å sin sida - i nuläget - på 16:e plats i ligatabellen.

Startelvor:

Alavés: Jimenez - Aguirregabiria, Laguardia, Magallan, Marin - Mendez, Camarasa, Garcia, Burke - Joselu, Perez.

Barcelona: Neto - Roberto, Araujo, Lengelet, Alba - Puig, Busquets, Vidal - Fati, Suarez, Messi.