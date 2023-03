TV: Barcelona vände och vann - besegrade Real Madrid efter VAR-drama

På lördagskvällen ställs Barcelona och Real Madrid mot varandra i El Clásico. När lagen senast möttes, i den första semifinalmatchen i spanska cupen, vann Barça med 1-0. Den här gången är det La Liga som gäller.

När startelvorna släpptes stod det klart att Karim Benzema kommer till start trots missad träning i uppladdningen till matchen på grund av en smäll han fick mot Liverpool.

Thibaut Courtois sattes i arbete per omgående på Camp Nou. Barcelona rivstartade och kom nära ett par gånger om bara efter ett par minuter.

- Barcelona har satt upp högsta tempo, säger C Mores expert Matias Concha i sändningen.

Men trots det så var det Real Madrid som tog ledningen. Vinicius Junior lyfte in bollen från snäv vinkel och via Araujos huvud gick bollen in i mål.

- Det är från en helt overklig vinkel som Real Madrid tar ledningen, kommenterar C Mores Christopher Kviborg.

- Det kommer från ingenstans, säger Matias Concha.

Barcelona fortsatte som innan Real Madrids ledningsmål med ett högt tempo och i stunder var det ett väldigt tryck mot Courtois. Precis innan paus skulle kvitteringen komma.

- Det var ett mål som hängde i luften efter den här våldsamma pressen och våldsamma bollinnehavet. Det här har de verkligen gjort sig förtjänt av, säger Concha i C Mores sändning.

Med tio minuter kvar att spela spelade Dani Carvajal in bollen till Marco Asensio som bara behövde vinkla upp foten och satte dit ledningsmålet för gästerna.

Asensio var i misstänkt offside-position och efter en tids VAR-bedömning stod det klart att Asensio var offside och målet dömdes bort

- Snacka om kritiskt ögonblick, kommenterade Kviborg i C More medan VAR-rummet bedömde situationen.

Ett segermål för Real Madrid hade inneburit att avståndet upp till Barcelona krympt till sex poäng. Nu har i stället Real Madrid hela tolv poäng upp till Barcelona efter att Franck Kessié avgjorde rivalmötet med tre minuter kvar att spela.

- Välförjänt, det måste jag säga, kommenterade Matias Concha efter målet.

Startelvor:

Barcelona: Ter Stegen - Araujo, Christensen, Koundé, Balde - Roberto, Busquets, De Jong - Raphinha, Lewandowski, Gavi.

Real Madrid: Courtois - Carvajal, Militao, Rudiger, Nacho - Kroos, Modric, Camavinga - Valverde, Benzema, Vinicius.