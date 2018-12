TV: Benzemas mål gav Real alla tre poängen i Madrid-derbyt

Real Madrid åkte på en rejäl smäll i veckan, när man förlorade hemma mot CSKA Moskva i Champions League. Därför var det ett revanschsuget hemmalag som tog emot Rayo Vallecano på Santiago Bernabeu.

Real gjorde matchens enda mål tidigt, när Karim Benzema startade och avslutade anfallet som betydde 1-0 efter bara 13 minuter. Anfallare slog en crossboll till Lucas Vasquez och under tiden som mittfältaren utmanade sin försravare hade Benzema hunnit in i boxen. Efter en väl avvägd löpning blev anfallaren frispelad av Vasquez och avslutade snabbt i bortre hörnet.

Rayo var inte ofarliga själva, utan hade en nick som gick tätt utanför Courtois ena stolpe från Velázquez. Velázquez hade ytterligare en chans i första halvlek men fick lossade inget bra avslut.

Efter att Toni Kroos skjuten en frispark i stolpen i första halvlek, hade Sergio Ramos en boll i nätmaskorna i andra halvlek, men mittbacken blåstes av för offside.

Rayo var nära att kvittera i matchens absoluta slutskede. Courtois räddade först en cykelspark innan returen rensades på mållinjen av en försvarare.

Men Real höll ut och det blev inga fler mål i matchen, utan istället gav Benzemas mål Real tre viktiga poäng i tabellen. Man ligger nu tre poäng bakom Barcelona innan deras match mot Levante på söndagen.

