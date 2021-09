TV: Getafe bröt tio års torka - men Suarez hjälte i derbyt

Under tisdagskvällen vankades det Madridderby i spanska La Liga när Getafe tog emot regerande mästaren Atlético Madrid. Inför matchen hade Getafe inte gjort ett enda ligamål på Atlético sedan november 2011. Den totala målskillnaden i de 19 senaste matcherna lagen emellan var smått osannolika 34-0 i Atletis favör inför kvällens avspark.

Därför kom det som en överraskning för många när Getafe tog ledningen i slutet av första halvlek. Stefan Mitrovic höll sig framme i straffområdet och nickade in 1-0, vilket ledde till vilda glädjescener i hemmalaget. Det var Getafes första ligamål mot Atlético på hela 1582 minuter, enligt statistiktjänsten Opta.

Atlético skulle dock komma tillbaka och vända på tillställningen. I den 74:e minuten fick Getafe-spelaren Carles Alena syna det röda kortet efter en ful stämpling - vilket stod hemmalaget dyrt.

Forwardsstjärnan Luis Suarez kvitterade först till 1-1 för Atlético efter 78 minuter och nickade sedan in segermålet till 1-2 precis när klockan tickade upp på tilläggstid.

1582 - Stefan Mitrovic 🇷🇸 is the first Getafe player to score against Atlético de Madrid in @LaLigaEN since Diego Castro 🇪🇸 in November 2011, ending a streak of 1582 minutes without conceding for the Red-And-Whites against them in the competition. Surprise. pic.twitter.com/drYUGKoJ2M