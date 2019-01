TV: Griezmann sköt Atlético till seger - målskytt för femte matchen i rad

Atlético Madrids franske anfallsstjärna Antoine Griezmann hade under inledningen av säsongen svårt att få målskyttet att lossna, men kom nyligen igång ordentligt igen. Inför eftermiddagens möte med Levante, så var anfallaren noterad för fem mål på de fyra senaste matcherna - och i dag slog han till igen.

Efter en mållös första halvlek på Wanda Metropolitano, så slog Griezmann i den 57:e minuten till från straffpunkten till 1-0. Fransmannen var kylig och satte bollen i målvaktens vänstra kryss till sitt sjätte mål på de fem senaste ligamatcherna och nionde totalt den här säsongen i spanska högstaligan.

Atlético bevakade därefter ledningen i matchen och tog tre poäng på hemmaplan. Huvudstadsklubben är därmed kvar på andraplats i ligatabellen.

GOAL! @AntoGriezmann continues his fine form and puts @Atleti ahead from the penalty spot.



