TV: Guidetti bröt poängtorkan - spelade fram till Alaves 3-1-mål

I den förra omgången gjorde John Guidetti sin första start för säsongen. Då fick han lämna planen mållös med 15 minuter kvar. Från bänken fick den svenske anfallaren sedan se Ibai Gomez sätta dit 1-0-målet för Alaves som kunde avgå med segern mot Real Valladolid.

I lördagens match spelade Guidetti återigen från start för sitt Alaves borta mot Rayo Vallecano. Tillsammans med Jonathan Calleri bildade svensken anfallspar för Alaves som tog ledningen tidigt.

Efter åtta minuters spel satte Ximo Navarro dit 1-0 och även om hemmalaget från Madrid kunde kvittera efter halvtimmens spel gick bortalaget till halvtid i ledning. Detta efter att Ibai Gomez satt dit 2-1 i den 34:e minuten.

I den andra halvleken presenterade sig Guidetti. Den svenska anfallaren fick bollen till höger utanför straffområdet och slog ett precist inlägg till anfallskollegan Calleri. Han mötte distinkt med pannan och nickade dit 3-1 för Alaves.

Guidetti byttes ut efter 65 minuters spel och från bänken fick han se Gomez måla för andra gången fram till 4-1 Alaves, ett resultat som stod sig matchen ut.

I spelaren nedan visas Guidettis framspelning till Alaves 3-1-mål.

.@Jocalleri heads it home! All thanks to a brilliant cross from @superguidetti



Watch the second half live on strive: https://t.co/uoTcQurTcE #RayoAlavés pic.twitter.com/Ba7RJOmnhZ