TV: Güler gjorde första målet när Real Madrid körde över Celta Vigo

Arda Güler värvades till Real Madrid under uppmärksammade former under sommaren, då han bland annat valde bort Barcelona i sista stund.

Men 19-åringens första tid har inte varit någon dans på rosor då han har dragits med skadeproblem och utebliven speltid. Något som har gjort att han har kopplats samman med en utlåning – eller permanent flytt.

Men under söndagen kom ett välkommet formbesked för Güler.

Den offensive mittfältaren byttes in i den 89:e matchminuten när Real Madrid hade sprungit ifrån till en 3-0-ledning mot Celta Vigo, men trots den knappa speltiden skulle dock Güler hinna sätta sin prägel på matchen.

I den fjärde stopptidsminuten hittade Dani Ceballos in till Güler med ett instick. Turken behöll sedan kylan när han rundade Vicente Guaita innan han kunde skicka in 4-0-målet i den tomma målburen.

Målet blev matchens sista och slutresultatet 4-0 innebär att Real Madrid sin sjupoängsledning i tabelltoppen. Dystrare är det för Celta Vigo, med Carl Starfelt och Williot Swedberg (skadad mot Real Madrid) i laget. Rafael Benitez manskap har nu nämligen endast två poäng ner till Cadiz under nedflyttningsstrecket.

Startelvor:

Real Madrid: Lunin – Vázquez, Rüdiger, Nacho, Mendy – Valverde, Camavinga, Modric – Diaz – Rodrygo, Vinicius Júnior.

Celta Vigo: Guaita – Manquillo, Starfelt, Núñez, Sánchez – Mingueza, Beltrán, de la Torre, Bamba – Aspas, Strand Larsen.