TV: Isak nära att bli hjälte - prickade ribban på övertid

Efter skadeproblem gjorde Alexander Isak, 22, under söndagen comeback med ett inhopp mot Getafe hemma i La Liga. Isak kom in, vid ställningen 0-0 i den 62:a minuten, och var inblandad i flera anfall under den resterande delen av matchen.

Svensken var dessutom nära att bli stor hjälte i slutskedet, men lyckades inte sätta bollen i nät. Först var han nära med en chipp, och sedan slungade han iväg ett avslut i ribban.

Isak lämnade därmed planen mållös och matchen slutade 0-0. Real Sociedad är nu på femte plats i den spanska högstaligan. Isak är noterad för åtta mål och två assist på 25 framträdanden den här säsongen.

Startelvor:

Real Sociedad: Remiro - Zaldua, Zubeldia, Normand, Rico - Januzaj, Guridi, Guevara, Oyarzabal - Rafinha - Sørloth.

Getafe: Soria - Mitrovic, Djene, Cuenca - Suarez, Maksimovic, Arambarri, Alena, Olivera - Mayoral, Oscar.