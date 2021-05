TV: Isaks nya succé - tangerade Ibrahimovics rekord

Real Sociedads svenske landslagsanfallare Alexander Isak, 21, spelade under söndagen från start mot Real Valladolid på hemmaplan i La Liga. Då hade svensken en fin kväll med två mål, och tangerade därmed ett rekord i den spanska högstaligan.

Isak inledde redan i den sjätte minuten sitt målskytte genom att läckert skruva in bollen i nät till 1-0. Sedan höll han sig framme igen i den 16:e minuten och var då klinisk framför mål till 2-0. Det var Isaks 16:e ligamål och därmed har han nu tangerat Zlatan Ibrahimovics målrekord, för en svensk spelare i La Liga, med 16 fullträffar under en säsong.

Real Sociedad spelade bra den här kvällen och i mitten av första halvlek utökade laget igen till 3-0, den gången genom David Silva. Isak ordnade sedan en straff till "La Real" och därmed kunde Adnan Januzaj utöka till 4-0 från elvametersmarkeringen.

Inför andra halvlek blev Isak utbytt, men med två nya mål på kontot, och fick sedan se Real Sociedad hålla undan till seger med 4-1.

Real Sociedad är placerat på femte plats i den spanska högstaligan. I den sista omgången ställs "La Real" mot Osasuna på bortaplan i ligaspelet.

Startelvor:

Real Sociedad: Remiro - Gorosabel, Elustondo, Normand, Monreal - Silva, Guevara, Illarramendi, Oyarzabal - Isak, Januzaj.

Real Valladolid: Masip - Perez, Sanchez, Fernandez, Olaza - Perez, Alcaraz, Hervias - Kodro, Jota, Plano.

