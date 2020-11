TV: Märkliga bilderna - utvisad efter öronnyp

Celta Vigo vände under söndagen till seger mot Granada med 3-1 på hemmaplan i La Liga. Med tio minuter kvar av full tid stod det fortfarande 1-1, men sedan avgjorde Miguel Baeza och Fran Beltran matchen till Celtas fördel. Trots att matchen därmed var mer eller mindre avgjord efter full tid, så hettade det ändå till på övertid.

Då satte Okay Yokuslu, som hoppade in i den 74:e minuten, in en tuff tackling mot Granada-mittfältaren Luis Milla, vilket resulterade i ett gult kort. Därefter knuffade flera spelare på varandra och ytterligare två gula kort delades ut innan Yokuslu blev utvisad.

Men det var först efter VAR-granskning som Yokuslu fick rött kort. Då uppmärksammade huvuddomaren att Yokuslu smög sig fram och nöp Milla i örat mitt under tumultet. Därmed fick turken rött kort och fick se resten av matchen från sidan av planen.