TV: Messi hjälte igen - ledde Barcelona till derbyseger

Barcelona tog i eftermiddag emot Espanyol i ett derbymöte på Camp Nou. I sedvanlig ordning fick Lionel Messi en avgörande roll för Barcelona, men först i andra halvlek.

Argentinaren skruvade i den 71:a minuten en frispark läckert över muren och via en motståndare i mål. Det gav Barcelona fortsatt lugn att styra spelet - och i slutet av matchen fick laget fira igen. Åter blev Messi målskytt, 31 ligamålet den här säsongen.

Barcelona utökade därmed serieledningen i den spanska ligatabellen till 13 poäng ner till tvåan Atlético Madrid, men har än dock en match mer spelad i La Liga.

Deadlock has been broken! @FCBarcelona have their goal and of course Lionel Messi is involved. You cannot give that man a free kick on the edge of the box!



