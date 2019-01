TV: Messi och Suarez målskyttar när Barcelona ökade serieledningen

Atlético Madrid och Sevilla spelade oavgjort mot varandra och Real Madrid föll hemma mot Real Sociedad. Således hade Barcelona ett jätteläge att öka serieledningen inför kvällens möte med Getafe på Coliseum Alfonso Perez.

Matchen började bra för Barcelona, som tog ledningen i den 20:e minuten genom Lionel Messi, som fick göra både sitt och Barcelonas första mål för året.

Luis Suarez kunde sedan dubbla gästernas ledning med en vacker volley i den 37:e minuten.

Getafe reducerade strax innan halvtid genom Jaime Mata, men hemmalaget lyckades aldrig komma närmare en kvittering än så. Barcelona höll undan och vann med 2-1, och tog därmed sin femte raka seger i ligan.

Segern gör också att man dryga ut serieledningen gentemot toppkonkurrenterna som tappade poäng. Barça har nu fem poäng ner till tvåan Atlético Madrid, sju poäng till trean Sevilla och tio ner till ärkerivalen Real Madrid på fjärdeplatsen.

I nästa omgång tar Barcelona emot Eibar hemma på Camp Nou.

Se Barcelonas två mål nedan i artikeln.

Startelvor:

Getafe: Soria - Damian, Cabrera, Dakonam, Antunes - Foulquier, Maksimovic, Arambarri, Portillo - Mata, Rodriguez.

Barcelona: Ter Stegen - Roberto, Piqué, Lenglet, Alba - Vidal, Rakitic, Arthur - Messi, Suarez, Dembele.

