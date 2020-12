TV: Messi tangerade Pelés rekord efter kaos

Lionel Messi har inte fått det helt att lossna under inledningen av årets La Liga-säsong, men har ändå noterats för fem mål på sina elva spelade matcher i ligan.

I lördagens hemmamöte med Valencia fanns den argentinske stjärnan med från start och i första halvleks slutskede fick han chansen att sätta dit bollen från straffpunkten. Stjärnan missade, men efter lite flipperspel på returen kunde han nicka in 1-1 – hans 643:e mål i Bacelona-tröjan, vilket innebär att han nu tangerat ett rekord signerat legandaren Pelé.

Brassen gjorde precis lika många mål för sitt Santos, vilket är flest antal mål som någon har gjort för en klubb.

Matchen mot Valencia slutade till slut 2-2.

643 - Lionel Messi 🇦🇷 has scored 643 goals for @FCBarcelona in all competitions, equalling Pele’s 🇧🇷 record for Santos. King. pic.twitter.com/oXPD7XGI5S